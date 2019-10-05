05 Ekim 2019, Cumartesi
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Savunmada Luyindama'nın yerine Ahmet Çalık'a şans verecek olan Terim, MarianoŞener, NagatomoÖmer Bayram tercihleriyle defans hattını yenileyecek. Orta sahada Belhanda-Emre Mor ve Feghouli- Adem değişikliklerini forvette de Babel-Donk ve Falcao-Andone tercihleri olacak. Çift forvetle çıkacak.
Terim’den rotasyon
Giriş Tarihi: 05.10.2019
Bazı futbolcuların son 3 maçtaki formunu beğenmeyen Terim’den büyük değişim...
Galatasaray'ın son 3 maçında (Malatya, F.Bahçe, PSG) bazı futbolcuların performansından mutlu olmayan Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında kadroda büyük bir değişim yapacak. Sürpriz bir 11'le başkente sahaya çıkacak Cimbom'un defans ve orta sahasında taşlar yerinden oynayacak.
Savunmada Luyindama'nın yerine Ahmet Çalık'a şans verecek olan Terim, MarianoŞener, NagatomoÖmer Bayram tercihleriyle defans hattını yenileyecek. Orta sahada Belhanda-Emre Mor ve Feghouli- Adem değişikliklerini forvette de Babel-Donk ve Falcao-Andone tercihleri olacak. Çift forvetle çıkacak.
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