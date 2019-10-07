07 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: Herkes görevini yapsın

Herkes görevini yapsın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.10.2019

'in “Biraz da başkaları konuşsun” sözlerine Başkanı ’den yanıt geldi: Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum

beraberliği 'da sinirleri gerdi. Hakemlerin verdiği kararlardan memnun olmayan teknik direktör , karşılaşma sonrası "Ben penaltıları bilemem, konuda konuşmak istemiyorum, ben konuşunca ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun" çıkışı yaparak yönetimi hedef aldı. Başta da , Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ı... Dün bir cenaze törenine katılan Cengiz'e Galatasaray'ın kayıpları ve Terim'in kendilerini eleştiren sözleri hatırlatıldı. "GALATASARAY'IN 5 haftadır kazanamamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Başkan Cengiz; "Bunlar olağan şeyler. 5 maç üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

BİZ TERİM'E MÜDAHALE ETMİYORUZ

Cengiz, Terim'in, "Ceza almayanlar konuşsun" çağrısıyla ilgili ise teknik heyete karışmadıklarını, onlardan da aynı davranışı beklediklerini söyledi. Galatasaray Başkanı, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması... Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması... Biz tabii ki hiçbir zaman "Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?" gibi bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır" dedi.

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