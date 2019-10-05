05 Ekim 2019, Cumartesi
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BAŞKENT'TE ZORLANIYOR
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Buna karşılık Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de büyük... Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 6 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Onlar da 3 puan için bastıracak. Nitekim ev sahibi, Ankara'da Galatasaray'a karşı mücadele ettiği son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bugün de zoru başarmak için mücadele edecek.
ASLAN'A NEFES ALMAK YASAK!
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile mücadele eden sarıkırmızılılar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı. Bugün de Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve alacağı sonuç merakla bekleniyor.
ANKARA'DA 95. RANDEVU
Gençlerbirliği ile G.Saray, Süper Lig'de bugüne kadar 94. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
3 iSiM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram, Marcao ve Mariano bugün sarı kart görmesi halinde Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Aslan çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 05.10.2019
Son 4 maçından galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Başkent’te kazanarak hem moral bulmak hem de milli araya moralli girmek istiyor
Galatasaray galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarıkırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Zira Cimbom son 4 maçında 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı ve galibiyetle tanışamadı. Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan ve artık daha fazla geriye düşmek istemeyen sarı-kırmızılılar, milli takım arasına üç puanla girmeyi hedefliyor.
BAŞKENT'TE ZORLANIYOR
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Buna karşılık Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de büyük... Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 6 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Onlar da 3 puan için bastıracak. Nitekim ev sahibi, Ankara'da Galatasaray'a karşı mücadele ettiği son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bugün de zoru başarmak için mücadele edecek.
ASLAN'A NEFES ALMAK YASAK!
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile mücadele eden sarıkırmızılılar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı. Bugün de Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve alacağı sonuç merakla bekleniyor.
ANKARA'DA 95. RANDEVU
Gençlerbirliği ile G.Saray, Süper Lig'de bugüne kadar 94. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
3 iSiM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram, Marcao ve Mariano bugün sarı kart görmesi halinde Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.
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