05 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Aslan çıkış arıyor

Aslan çıkış arıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Son 4 maçından galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Başkent’te kazanarak hem moral bulmak hem de milli araya moralli girmek istiyor

galibiyet peşinde... 'nde ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarıkırmızılı ekip, bugün maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Zira Cimbom son 4 maçında 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı ve galibiyetle tanışamadı. Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan ve artık daha fazla geriye düşmek istemeyen sarı-kırmızılılar, milli takım arasına üç puanla girmeyi hedefliyor.

BAŞKENT'TE ZORLANIYOR

Eryaman Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Buna karşılık Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti de büyük... Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 6 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Onlar da 3 puan için bastıracak. Nitekim ev sahibi, Ankara'da Galatasaray'a karşı mücadele ettiği son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bugün de zoru başarmak için mücadele edecek.

ASLAN'A NEFES ALMAK YASAK!

Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ile mücadele eden sarıkırmızılılar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde 'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı. Bugün de Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve alacağı sonuç merakla bekleniyor.

ANKARA'DA 95. RANDEVU

Gençlerbirliği ile G.Saray, 'de bugüne kadar 94. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

3 iSiM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan , Marcao ve Mariano bugün görmesi halinde maçında takımını yalnız bırakacak.
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