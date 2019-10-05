Radamel Falcao, en kötü transferler arasında!
Galatasaray'ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Sir Alex Ferguson'ın görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, Sir Alex Ferguson'ın görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi.
Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'da yer alan haberde 2014 yazında 6 milyon sterlin karşılığında kiralanan 33 yaşındaki golcü futbolcunun yüksek maaşına rağmen 29 maçta yalnızca 4 gol atabildiği hatırlatıldı.
Toplamda 323,7 milyon sterline mal olan 11 kişilik oyuncu listesinde yer alan diğer isimlerse Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Fred, Henrikh Mkhitaryan, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Marcos Rojo, Daley Blind, Matteo Darmian ve Bastian Schweinsteiger oldu.
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