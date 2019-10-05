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GALATASARAY

Radamel Falcao, en kötü transferler arasında!

Falcao en kötü transferler arasında!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

Galatasaray'ın Kolombiyalı santrforu , 'ın görevinden ayrılmasının ardından 'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrfor , 'ın görevinden ayrılmasının ardından 'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'da yer alan haberde 2014 yazında 6 milyon sterlin karşılığında kiralanan 33 yaşındaki golcü futbolcunun yüksek maaşına rağmen 29 maçta yalnızca 4 gol atabildiği hatırlatıldı.

Toplamda 323,7 milyon sterline mal olan 11 kişilik oyuncu listesinde yer alan diğer isimlerse Romelu Lukaku, , Fred, Henrikh Mkhitaryan, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Marcos Rojo, Daley Blind, Matteo Darmian ve Bastian Schweinsteiger oldu.

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