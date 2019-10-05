Jimmy yeni fırsat bekliyor

Süper Lig'deki son 5 maçta sadece 7 dakika şans bulabilen Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, açıklamalarda bulundu. Toros "Jimmy Galatasaray'ı hep önde tuttu" dedi.

Süper Lig'deki son 5 maçta sadece 7 dakika şans bulabilen Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Toros, "Jimmy çok çalışkan bir oyuncu. Antrenmanlardan kaytarmıyor. Profesyonel bir şekilde çalışıyor. Kadroda olup olmaması, Jimmy'nin çalışmalarını etkilemez. Görev verilmesini bekler. Fırsat geldiğinde en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

GALATASARAY'I HEP ÖNDE TUTTU

Jimmy Durmaz'ın transfer döneminde Galatasaray'ı hep önde tuttuğunu da belirten Erk Toros, "Yurt dışından da talipliler vardı. En sıcak ilgiyi Galatasaray'a gösterdi. Jimmy'nin tercihi de Galatasaray oldu... İsveç Milli Takımı'na çağrılmamasının orada da kadronun gençleştirilmesinden olduğunu tahmin ediyorum. Sezon sonuna doğru olan milli maç arasında davet gelecektir" diye konuştu.

LUYINDAMA KAMPANYASI

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında harika bir performans ortaya koyan Luyindama için West Ham taraftarları kampanya başlattı. Twitter üzerinden kulübe mesaj gönderen İngiliz taraftarlar, Luyindama'nın transfer edilmesini istediler. West Ham'ın bu isteğe uyup uymayacağı merak konusu... 25 yaşındaki Kongo'lu stoperi Galatasaray, Standard Liege'den kiralama bedeliyle birlikte 8 milyon euro'ya transfer etmişti.

TEPKİLER LANSMANI İPTAL ETTİRDİ

Galatasaray, Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. ile kadın basketbol takımının isim hakkı için yapacağı sponsorluk anlaşmasını tepkiler üzerine erteledi. Sosyal medyada Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anlı ile ilgili yayınlanan bir video, taraftarın tepkisini çekmişti. Sarıkırmızılı kulüp, Anlı'nın iddiaları yalanladığını ancak olay açıklığa kavuşana kadar anlaşmanın ertelendiğini duyurdu.