04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

van Persie’nin gerisinde

van Persie’nin gerisinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

'da için uzun süre uğraş verilen Kolombiyalı golcü 'nun bu sezon sarı kırmızılı ekip formasıyla gösterdiği performans, 'de forma giyen Hollandalı yıldız Robin 'nin performansının gerisinde kaldı.

Transferi uzun süre konuşulan Falcao, geride kalan 5 maçta 361 dakika giydi… Sadece 1 gol atarken topla buluşamaması ciddi anlamda problem oldu ve F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ile kıyaslanmaya başladı. Ancak F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusu ilk 5 maçında 4'ü 'nda olmak üzere 191 dakikada 2 gol atmıştı. Falcao, G.Saray'da şu anda her 361 dakikada 1 gol atarken van Persie o dönemde aynı süreçte 95.5 dakikada bir gol atıyordu.

'FALCAO'YU İZLEMEK ACI'

Sarı kırmızılı takımın oynadığı futbola 'dan sert eleştiri geldi. 'ın maçlarını yayımlamaya başlayan WinSports kanalından Eduardo Luis, "G.Saray şu ana kadar Falcao'nun kariyerinde oynadığı en zayıf takım . Porto, Atletico ve Monaco harika takımlardı. Ama G.Saray o takımların seviyesinde değil. Gerçek şu ki kendisine top atılmasını bekleyen Falcao'yu izlerken acı çektiğini görmek, bana acı verdi" dedi.
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