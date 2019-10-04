04 Ekim 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
'FALCAO'YU İZLEMEK ACI'
Sarı kırmızılı takımın oynadığı futbola Kolombiya'dan sert eleştiri geldi. Galatasaray'ın maçlarını yayımlamaya başlayan WinSports kanalından Eduardo Luis, "G.Saray şu ana kadar Falcao'nun kariyerinde oynadığı en zayıf takım . Porto, Atletico ve Monaco harika takımlardı. Ama G.Saray o takımların seviyesinde değil. Gerçek şu ki kendisine top atılmasını bekleyen Falcao'yu izlerken acı çektiğini görmek, bana acı verdi" dedi.
van Persie’nin gerisinde
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Galatasaray'da transfer için uzun süre uğraş verilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun bu sezon sarı kırmızılı ekip formasıyla gösterdiği performans, Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin performansının gerisinde kaldı.
Transferi uzun süre konuşulan Falcao, geride kalan 5 maçta 361 dakika giydi… Sadece 1 gol atarken topla buluşamaması ciddi anlamda problem oldu ve F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan van Persie ile kıyaslanmaya başladı. Ancak F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusu ilk 5 maçında 4'ü Avrupa Kupası'nda olmak üzere 191 dakikada 2 gol atmıştı. Falcao, G.Saray'da şu anda her 361 dakikada 1 gol atarken van Persie o dönemde aynı süreçte 95.5 dakikada bir gol atıyordu.
'FALCAO'YU İZLEMEK ACI'
Sarı kırmızılı takımın oynadığı futbola Kolombiya'dan sert eleştiri geldi. Galatasaray'ın maçlarını yayımlamaya başlayan WinSports kanalından Eduardo Luis, "G.Saray şu ana kadar Falcao'nun kariyerinde oynadığı en zayıf takım . Porto, Atletico ve Monaco harika takımlardı. Ama G.Saray o takımların seviyesinde değil. Gerçek şu ki kendisine top atılmasını bekleyen Falcao'yu izlerken acı çektiğini görmek, bana acı verdi" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"