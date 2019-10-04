04 Ekim 2019, Cuma
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HAZIRLIKLAR START ALDI
Aslan, bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN
Gençlerbirliği ile yarın başkentte karşılaşacak olan Galatasaray, yola bugün çıkacak. İstanbul'daki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak sarı-kırmızılı takım, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi başkentte kampa girecek.
BAŞKENT TERS GELİYOR
Galatasaray, son dönemde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmalardan puan çıkartmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım son 7 yılda Ankara'da çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Cim-Bom, diğer 5 maçta ise 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle Gençlerbirliği deplasmanında 11 puan bıraktı.
Mecburi rotasyon kapıda
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Galatasaray'ın PSG'yi sahasında konuk ettiği Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçının ardından takımda futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği maçında değişikliklere gidebilir.
Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenen Mariano'nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Ayrıca Falcao, Babel gibi isimlerde G.Birliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet Andone, Emre, Adem'e "Hazır olun" mesajı verdi.
HAZIRLIKLAR START ALDI
Aslan, bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN
Gençlerbirliği ile yarın başkentte karşılaşacak olan Galatasaray, yola bugün çıkacak. İstanbul'daki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak sarı-kırmızılı takım, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi başkentte kampa girecek.
BAŞKENT TERS GELİYOR
Galatasaray, son dönemde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmalardan puan çıkartmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım son 7 yılda Ankara'da çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Cim-Bom, diğer 5 maçta ise 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle Gençlerbirliği deplasmanında 11 puan bıraktı.
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