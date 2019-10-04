04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Mecburi rotasyon kapıda

Mecburi rotasyon kapıda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

'ın 'yi sahasında konuk ettiği Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçının ardından takımda futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükseldi. Bu sebeple teknik heyet, maçında değişikliklere gidebilir.

Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenen Mariano'nun yerine ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Ayrıca Falcao, Babel gibi isimlerde G.Birliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet Andone, Emre, Adem'e "Hazır olun" mesajı verdi.

HAZIRLIKLAR START ALDI

Aslan, bu hafta ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 'nde gerçekleştirilen antrenmanda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN

Gençlerbirliği ile yarın başkentte karşılaşacak olan , yola bugün çıkacak. 'daki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak sarı-kırmızılı takım, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla 'ya hareket ederek mücadele öncesi başkentte kampa girecek.

BAŞKENT TERS GELİYOR

Galatasaray, son dönemde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmalardan puan çıkartmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım son 7 yılda Ankara'da çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Cim-Bom, diğer 5 maçta ise 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle Gençlerbirliği deplasmanında 11 puan bıraktı.
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