04 Ekim 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
‘Terim gerçek bir efsane’
Giriş Tarihi: 04.10.2019
PSG'nin Galatasaray'a konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçı sonrası Fransızların hakkında konuştuğu bir başka isim de Fatih Terim…
Kısa bir süre önce Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in hoca listesinde adı olduğu iddia edilen Terim'e L'Equipe ciddi bir yer ayırdı. Fransız spor gazetesi, tecrübeli teknik adam için, "Fatih Terim, ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söylüyor. Gerçek olansa kendisinin bir efsane olduğudur" yorumunda bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"