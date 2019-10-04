04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

‘Terim gerçek bir efsane’

‘Terim gerçek bir efsane’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

PSG'nin Galatasaray'a konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçı sonrası Fransızların hakkında konuştuğu bir başka isim de

Kısa bir süre önce 'ın yerine 'in hoca listesinde adı olduğu iddia edilen Terim'e L'Equipe ciddi bir yer ayırdı. Fransız spor gazetesi, tecrübeli teknik adam için, ", ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söylüyor. Gerçek olansa kendisinin bir efsane olduğudur" yorumunda bulundu.
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