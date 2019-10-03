03 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

King Donk 11’e yerleşti

King Donk 11’e yerleşti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan Ryan Donk, 'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu maçının 11'ine de yazmayı planlıyor.

Oynasa da kulübede otursa da kendisini hep hazır tutan Ryan Donk, 'in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında verilen görevi kusursuz yerine getiren Hollandalı oyuncuyu maçının 11'ine de yazmayı planlıyor. İmparator böylece formsuz bazı isimleri dinlendirecek, sahada ne vereceğini bildiği Donk'un tecrübesinden faydalanacak. Donk, PSG mücadelesi sonrasında İnstagram hesabına yüklediği fotoğrafın altına "Oyun güzel, sonuç kötü maalesef. Her şey zamanla çok iyi olacak" notunu düştü.

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