Alkışlar Nzonzi’ye

Galatasaray, Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup oldu ancak oyunu alkışlandı. Cimbom'u ayakta tutan isimlerin başında orta sahadaki yıldızı Steven Nzonzi yer aldı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup oldu ancak oyunu alkışlandı. Cimbom'u ayakta tutan isimlerin başında orta sahadaki yıldızı Steven Nzonzi yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu, hem top çaldı hem de hücumun kurulumuna yardımcı oldu. Fatih Terim, alternatifsiz gördüğü Nzonzi'yi G.Birliği'ne karşı da oynatacak.