Formsuzlar kulübeye
Aslan'da Fatih Terim, PSG karşısındaki oyunu beğense de bazı futbolcuların performansını yeterli bulmuyor. Terim Gençlerbirliği karşısında Belhanda, Babel, Mariano, Nagatomo gibi isimleri rotasyona sokacak.
Aslan'da Fatih Terim, PSG karşısındaki oyunu beğense de bazı futbolcuların performansını yeterli bulmuyor. Özellikle iki beki Mariano ve Nagatomo'dan memnun olmayan İmparator'un bu ikilinin yerine Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Terim, Gençlerbirliği karşısında üçlü sisteme devam ederse Ryan Donk da sahada olacak. Hücum hattında da değişiklikler gelecek. Ryan Babel'i dinlendirmeyi düşünen İmparator, Florin Andone'yi koyarak Falcao'yu rahatlatacak. Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Emre Mor gibi isimler de forma bekliyor.
SÜLEYMAN'I HAZIRLAYIN
Fatih Terim, sol bekte oynattığı Yuto Nagatomo ve Ömer Bayram'ın performansını beğenmiyor. İmparator, U-19 ekibinde boy gösteren Süleyman Luş'u gözlem altına aldı. Alt yapı hocalarına "Onu hazırlayın" talimatı verdi. Tekniği yüksek, fiziği ise zayıf bir isim.
MUSLERA'DAN 7 KURTARIŞ
Galatasaray, PSG karşısında son ana kadar puan için maça tutunurken, bunda Fernando Muslera'nın da payı büyüktü. Uruguaylı file bekçisi kritik kurtarışlarıyla takımına moral verdi.
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