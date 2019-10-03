03 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Formsuzlar kulübeye

Formsuzlar kulübeye
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Aslan'da , PSG karşısındaki oyunu beğense de bazı futbolcuların performansını yeterli bulmuyor. Terim karşısında Belhanda, Babel, Mariano, Nagatomo gibi isimleri rotasyona sokacak.

Aslan'da , PSG karşısındaki oyunu beğense de bazı futbolcuların performansını yeterli bulmuyor. Özellikle iki beki Mariano ve Nagatomo'dan memnun olmayan İmparator'un bu ikilinin yerine Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Terim, karşısında üçlü sisteme devam ederse Ryan Donk da sahada olacak. Hücum hattında da değişiklikler gelecek. 'i dinlendirmeyi düşünen İmparator, Florin Andone'yi koyarak Falcao'yu rahatlatacak. , Jimmy Durmaz, Emre Mor gibi isimler de forma bekliyor.

SÜLEYMAN'I HAZIRLAYIN
Fatih Terim, sol bekte oynattığı Yuto Nagatomo ve Ömer Bayram'ın performansını beğenmiyor. İmparator, U-19 ekibinde boy gösteren Süleyman Luş'u gözlem altına aldı. Alt yapı hocalarına "Onu hazırlayın" talimatı verdi. Tekniği yüksek, fiziği ise zayıf bir isim.

PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! 6 isim yolcu...

MUSLERA'DAN 7 KURTARIŞ
Galatasaray, PSG karşısında son ana kadar puan için maça tutunurken, bunda Fernando Muslera'nın da payı büyüktü. Uruguaylı file bekçisi kritik kurtarışlarıyla takımına moral verdi.

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