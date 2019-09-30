30 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Lemina sakatlandı

PSG maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 Giriş Tarihi: 30.09.2019

'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan ve yerini 'a bırakan Lemina, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında oynanacak olan maçı kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır.

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