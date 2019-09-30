Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanında sahadan 0-0'lık skorla ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez taraftarı önünde PSG'den 3 puan almak istiyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı göstermeyen Galatasary'da teknik direktör Fatih Terim'in ashaya nasıl bir kadro süreceği merak ediliyor. İşte Galatasaray - Paris Saint-Germain maçının 11'leri...