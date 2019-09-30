30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanında sahadan 0-0'lık skorla ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez taraftarı önünde PSG'den 3 puan almak istiyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı göstermeyen Galatasary'da teknik direktör Fatih Terim'in ashaya nasıl bir kadro süreceği merak ediliyor. İşte Galatasaray - Paris Saint-Germain maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 01:26
  • 1
  • 27
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe beraberlikleri sonrası morallerin bozuk olduğu Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...

  • 2
  • 27
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Devler Ligi macerasına Club Brugge maçıyla başlayan ve Belçika'daki maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez evinde Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

  • 3
  • 27
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını arayan Cimbom, Fransız devi PSG'yi devirmekten başka bir şey düşünmüyor....

  • 4
  • 27
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Galatasaray'ın bu kritik mücadelede sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu....

  • 5
  • 27
Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

İŞTE FATİH TERİM'İN PSG 11'İ

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör