Yer gök sarı-kırmızı

Takımı Florya’dan meşalelerle uğurlayan G.Saraylılar, 90 dakika boyunca desteği kesmedi. Oyuncular tribünlere çağırılıp alkışlandı. Coşku hiç azalmadı.

TT Stadı'nda taraftarların coşkusunu görülmeye değerdi. Saatler önceden stada akın eden sarı-kırmızılılar, tribünleri hınca hınç doldurdu. 50 bin 974 kişinin izlediği maç resmen kapalı gişe oynandı. Derbi öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında da stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı. Taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi.



FENERLİLER DE TRİBÜNDE

Başlangıç düdüğünden itibaren marşlar, tezahüratlar ve pankartlarla Aslan'a destek veren sarı-kırmızılılar, son düdüğe kadar devam ettiler. TT Stadını resmen sarı-kırmızıya boyadılar. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü tamamen doldurarak takımlarına destek verdiler.



ESNAFI COŞTURDULAR

Avrupa'nın dört bir yanından derbiyi izlemeye gelen Galatasaraylılar Taksim'de bir araya geldi. Bol bol alış veriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Restoran ve kafelerde maç saatini bekleyen gurbetçiler, bol bol alışveriş yaptılar. Esnaflar satışların derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.



KORAY ŞENER UNUTULMADI

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.



7 MİLYON LİRA CİRO

Galatasaray, store gelirlerinden 7 milyon lira ciro beklediği bildirildi. Özellikle dünkü derbi önceinde forma ve atkı satışlarının tavan yaptığı kaydedildi.