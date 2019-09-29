29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokol krizi

Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokol krizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.

Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı. Yönetimler arasında günlerce süren sert demeç savaşları yaşanmış ve ipler gerilmişti. Bu dünkü maçta da devam etti.

TAKIM TESİSLERDEN ZOR ÇIKTI
Galatasaray kafilesi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde Türk Telekom Stadı'na uğurlandı. Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı. Özellikle yeni gelen bazı oyuncuların bu ilgi karşısındaki şaşkınlığı gözden kaçmadı.

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