Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokol krizi
Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.
Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı. Yönetimler arasında günlerce süren sert demeç savaşları yaşanmış ve ipler gerilmişti. Bu dünkü maçta da devam etti.
TAKIM TESİSLERDEN ZOR ÇIKTI
Galatasaray kafilesi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde Türk Telekom Stadı'na uğurlandı. Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı. Özellikle yeni gelen bazı oyuncuların bu ilgi karşısındaki şaşkınlığı gözden kaçmadı.
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