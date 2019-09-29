Terim tribündeydi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala cezası nedeniyle kulübede yer almadı. Terim 3 maçlık cezasını Fenerbahçe karşısında noktaladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala cezası nedeniyle kulübede yer almadı. Kayseri maçı sonrası 4 maç ceza alan ardından 3 maça düşürülen Terim, ligde son kez takımını yalnız bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa ve Malatya maçlarında da yoktu. Galatasaray taraftarları maç öncesi Terim'e destek verdi. Tribünler Fatih Terim maskeleri takarak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Kulübede ligdeki iki maçta olduğu gibi Levent Şahin yer aldı.

EMRE'DEN SERT TEPKİ

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, yine takımın lideriydi. Duran topların başına geçen 39 yaşındaki futbolcu, Emre Mor'u düşürüp sarı kart gördüğü pozisyon sonrası arkadaşlarına bağırdı. Emre, Deniz'e çok kızdı.

VOLKAN ODADA İZLEDİ

Fenerbahçe'de futbola veda eden Volkan Demirel, sarı- lacivertli kafileyle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için maçı saha kenarında takip edemedi. Tribünde gerginlik yaşanmaması için soyunma odasının yolunu tuttu.

EFSANELERDEN DESTEK GELDİ

Galatasaray'ın eski futbolcuları Fenerbahçe maçı öncesi destek mesajları paylaştı. Felipe Melo, "Derbinin önemini herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum" dedi. Kewell, Podolski, Bruma ve Ndiaye de destek msajları gönderdi. Kampa gelen Johan Elmander, 9 numaralı formayı sırtına geçirip maçı izledi.

BABEL VE KRUSE MARŞ OKUDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç önünde okunan İstiklal Marşı'na Türk oyuncular dışında iki yabancı futbolcu da eşlik etti. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile sarı-lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak dikkat çekti. İki yabancı futbolcuya sosyal medyadan tebrik yağdı.

LİG DAHA UZUN

Galatasaray'ın stoperi Luyindama maç sonu 1 puanın kötü olmadığını aktardı. Gol yemedikleri için mutlu olduklarını belirten Kongolu, "Hedefimiz 3 puandı ancak beraberlik çıktı. Konsantre olarak devam ediyoruz, gol yememek önemliydi. Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Lig uzun, daha süremiz var" dedi.