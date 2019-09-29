Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını yarın tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.
PSG yarın İstanbul'a gelecek
A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG yarın İstanbul'a gelecek.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.
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