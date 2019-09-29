29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

G.Saray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.09.2019

'in 6. haftasında derbide ile 0-0 berabere kalan 'da gözler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Saint-Germain () karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, maçının son hazırlığını yarın tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.

PSG yarın İstanbul'a gelecek

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG yarın 'a gelecek.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.

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