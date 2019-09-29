29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Babel'den Kruse'li İstiklal Marşı paylaşımı

Babel'den Kruse'li İstiklal Marşı paylaşımı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. Galatasaray'ın tecrübeli sol açığı ve Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse 'nı okuyarak gönülleri fethetti. Seremonide bizi gururlandıran ikiliden Babel, Kruse'nin de içinde yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Seremonide 'mızı okuyarak bizleri gururlandıran Kruse'nin ardından Babel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Kruse, Twitter'da Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yıldız futbolcu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili ise Kruse, "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.

BABEL'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Babel, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. İstiklal Marşı'na duyduğu saygıyı gösteren bir paylaşımda bulunan Babel 'Günaydın' yazdı.

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