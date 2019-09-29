Babel'den Kruse'li İstiklal Marşı paylaşımı
Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. Galatasaray'ın tecrübeli sol açığı Ryan Babel ve Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak gönülleri fethetti. Seremonide bizi gururlandıran ikiliden Babel, Kruse'nin de içinde yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Seremonide İstiklal Marşı'mızı okuyarak bizleri gururlandıran Kruse'nin ardından Babel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Kruse, Twitter'da Türkiye Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi.
Yıldız futbolcu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı.
Maçla ilgili ise Kruse, "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.
BABEL'DEN PAYLAŞIM
Öte yandan Babel, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. İstiklal Marşı'na duyduğu saygıyı gösteren bir paylaşımda bulunan Babel 'Günaydın' yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"