28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır

Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

, 'in 6. haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, maçı hazırlıkları kapsamında 'nde Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcuların taktiksel çalışma yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takım, bu antrenmanın ardından kampa girerek yarın saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı.

Öte yandan, antrenman öncesinde kulüp bünyesindeki kurulların başkan ve yöneticileri de Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kurul yöneticileri, Beşiktaş maçı öncesi yönetime ve teknik direktör Karaman'a başarı dileklerini iletti.

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