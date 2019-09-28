Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcuların taktiksel çalışma yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Takım, bu antrenmanın ardından kampa girerek yarın saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı.
Öte yandan, antrenman öncesinde kulüp bünyesindeki kurulların başkan ve yöneticileri de Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Kurul yöneticileri, Beşiktaş maçı öncesi yönetime ve teknik direktör Karaman'a başarı dileklerini iletti.
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