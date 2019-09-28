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Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Ryan Babel'den alkışlanacak hareket...
Fenerbahçeli Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı dev derbi öncesi yapılan seromonide İstiklal Marşı okunurken dikkat çeken görüntüler yaşandı. Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel stattaki taraftarlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.
Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Ryan Babel'den alkışlanacak hareket...
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Alman futbolcu Max Kruse ve Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler objektiflere yansıdı.
İşte iki yıldızın marşımızı okudukları o anlar...
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...
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