Galatasaray taraftarları stada Fatih Terim maskesiyle geldiler!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbi öncesi nefesler tutuldu. Maça çok kısa bir süre kala sarı kırmızılı taraftarları stattaki yerlerini almaya başladılar. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar cezası sebebiyle takımın yanında olamayacak teknik direktör Fatih Terim'in maskesini taktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik direktör Fatih Terim cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.

İşte o kareler...







