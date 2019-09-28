28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray taraftarları stada Fatih Terim maskesiyle geldiler!

G.Saray taraftarından maske sürprizi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

ile arasında bu akşam oynanacak dev derbi öncesi nefesler tutuldu. Maça çok kısa bir süre kala sarı kırmızılı taraftarları stattaki yerlerini almaya başladılar. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar cezası sebebiyle takımın yanında olamayacak teknik direktör 'in maskesini taktı.

ile arasında oynanacak olan dev derbi öncesi iki takım taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik direktör cezası sebebi ile kulübedeki yerini alamayacak. Maçtan önce stada gelen bazı taraftarlar hocalarına olan desteğini ilginç bir şekilde gösterdi. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in yüzünün bulunduğu maskeyi taktı ve objektiflere poz verdi.

İşte o kareler...



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