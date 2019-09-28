Mbaye Diagne şov yaptı Club Brugge farklı kazandı
Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, Belçika ligi 9. hafta maçında attığı iki golle takımının 5-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın gruptaki rakiplerinden Club Brugge, Belçik liginin 9.haftasında deplasmanda Mechelen ile karşı karşıya geldi. Belçika ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederken, Galatasaray'dan kiralık gönderilen Mbaye Diagne attkğı iki golle dikkat çekti.
Karşılaşmada Brugge ekibine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Diatta, 63 ve 70.dakikalarda Mbaye Diagne, 76.dakikada Schrijvers ile 82.dakikada Vanaken kaydetti.
Maça ilk 11'de başlamayan Diagne oyuna 57.dakikada Okereke'nin yerine dahil oldu. Ev sahibi takımda Schoofs 30.dakikada kırmızı kart gördü.
Brugge maç fazlasıyla lider oldu
Bu sonucun ardından Club Brugge 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mechelen ise 14 puanla haftayı tamamladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"