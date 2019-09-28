28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne şov yaptı Club Brugge farklı kazandı

Diagne şov yaptı C. Brugge farklı kazandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'dan 'e kiralık olarak gönderilen , ligi 9. hafta maçında attığı iki golle takımının 5-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden 'ın gruptaki rakiplerinden , Belçik liginin 9.haftasında deplasmanda Mechelen ile karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederken, Galatasaray'dan kiralık gönderilen attkğı iki golle dikkat çekti.

Karşılaşmada Brugge ekibine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Diatta, 63 ve 70.dakikalarda Mbaye Diagne, 76.dakikada Schrijvers ile 82.dakikada Vanaken kaydetti.

Maça ilk 11'de başlamayan Diagne oyuna 57.dakikada Okereke'nin yerine dahil oldu. Ev sahibi takımda Schoofs 30.dakikada kırmızı kart gördü.

Brugge maç fazlasıyla lider oldu

Bu sonucun ardından Club Brugge 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mechelen ise 14 puanla haftayı tamamladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda maskesini yeniden taktı Belhanda maskesini yeniden taktı
Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
Max Kruse'den alkışlanacak hareket! Max Kruse'den alkışlanacak hareket!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör