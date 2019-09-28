28 Eylül 2019, Cumartesi
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PSG biletleri satışta
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Gatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. karşılaşmasında salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Paris-Saint Germain ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
G.Saray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda salı günü evinde Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu. Dün GS Bonus Kart sahipleri için satılan biletler, bugün de GS Logolu passolig kartlılar için satışa sunulacak. Fiyatlar 175 ile 1.500 TL arasında.
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