PSG biletleri satışta

Gatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. karşılaşmasında salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Paris-Saint Germain ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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G.Saray'ınUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda salı günü evinde Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu. Dün GS Bonus Kart sahipleri için satılan biletler, bugün de GS Logolu passolig kartlılar için satışa sunulacak. Fiyatlar 175 ile 1.500 TL arasında.