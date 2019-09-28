50 bin Aslan TT’de hazır kıta

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisinde Galatasaray’ı koreografi ve pankartlarla destekleyecek. Fatih Terim de unutulmayacak!

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Müthişderbide Galatasaray'ın en büyük itici gücü elbette taraftarı olacak. Biletleri günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler, 52 bin kişilik TT Stadı'nı hınca hınç doldurup Aslan'a tam destek verecek. Sürpriz koreografi ve pankartlarla takımı ateşleyecek olan taraftarlar, cezalı olan Fatih Terim'i de unutmayacak. İmparator için destek tezahüratları yapılacak. Saatler öncesinden stada akın edecek aslanlar, ilk düdükten itibaren de sarı-kırmızı karnavalı başlatacak. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar da stattaki yerlerini alacak.