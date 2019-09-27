Galatasaray ''Hacklendik" dedi gerçek ortaya çıktı...
Galatasaray, resmi Instagram hikaye bölümünden hesabın hacklendiğini belirten bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Instagram hesabından Ryan Babel'in resmini paylaşarak "Bunu bekliyor muydunuz?" şeklinde story attı.
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. İki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamlarken Galatasaray cephesinden bir son dakika duyurusu geldi. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde ve özellikle Twitter'da en popüler konular arasına girdi.
Galatasaray Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden "Hesabımız hacklendi" açıklamasında bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı ekibin Instagram hesabının farklı kişiler tarafından ele geçirildiği düşünülürken dakikalar sonra bir paylaşım daha geldi.
Bir story daha paylaşan Galatasaray, hesabın Babel tarafından ele geçirildiğini belirtirken takipçilerine 'Bunu bekliyor muydunuz?' diye bir soru sordu.
İŞTE SARI KIRMIZILILARIN İKİNCİ PAYLAŞIMI:
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