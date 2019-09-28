Prese devam

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim rakip stoperlerin topla çıkarken hata yaptığını belirterek, Fenerbahçe maçında oyuncularından takım halinde pres istedi.

GALATASARAY HABERLERİ

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, rakip stoperlerin topla çıkarken hata yaptığını belirterek takım halinde pres istedi. İmparator, ön bölgedeki oyuncularından Jailson ve Zanka'yı rahatsız etmelerini istedi. Bu sırada orta saha ve stoperlerin de öndeki oyunculara yaklaşmaları emrini verdi.