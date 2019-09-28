28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

5 milyon TL prim

5 milyon TL prim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe derbisinin primini belirledi. 3 puan halinde tüm futbolculara 5 milyon TL dağıtılacak.

Cimbom tarihindeki en önemli maçlardan birine daha çıkıyor. Aslan, Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Kanarya'yı devirerek puan cetvelinde rakibinin önüne geçmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim de bu büyük randevu öncesi oyuncuların moralini yüksek tutmak için A'dan Z'ye her şeyi düşünüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, primini belirledi. Buna göre Galatasaray, bugün oynanacak mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderirse sarı-kırmızılı oyunculara 5 milyon TL dağıtılacak. Cimbom'da yönetim geçen sezon da Fenerbahçe derbisi için aynı rakamı belirlemişti. Aslan evindeki 2-0, deplasmanda da 1-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalanmış, iki mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı.

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