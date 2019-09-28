28 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Dikmen unutulmadı
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen ölümünün 11. yılında rahmetle anıldı. Resmi sitede "Daha izlenecek yüzlerce maç, coşkuyla kutlanacak şampiyonluklar varken erken gidişiyle hepimizi eksik bıraktı Alpaslan Dikmen. Rahmetle anıyoruz" mesajı yer aldı.
Taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen ölümünün 11. yılında rahmetle anıldı. Resmi sitede "Daha izlenecek yüzlerce maç, coşkuyla kutlanacak şampiyonluklar varken erken gidişiyle hepimizi eksik bıraktı Alpaslan Dikmen. Rahmetle anıyoruz" mesajı yer aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"