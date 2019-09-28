28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Dikmen unutulmadı

Dikmen unutulmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından ölümünün 11. yılında rahmetle anıldı. Resmi sitede "Daha izlenecek yüzlerce maç, coşkuyla kutlanacak şampiyonluklar varken erken gidişiyle hepimizi eksik bıraktı Alpaslan Dikmen. Rahmetle anıyoruz" mesajı yer aldı.

Taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından ölümünün 11. yılında rahmetle anıldı. Resmi sitede "Daha izlenecek yüzlerce maç, coşkuyla kutlanacak şampiyonluklar varken erken gidişiyle hepimizi eksik bıraktı Alpaslan Dikmen. Rahmetle anıyoruz" mesajı yer aldı.
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