28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda maskesini çıkarttı!

Belhanda maskesini çıkarttı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Süper Lig'in 6. haftasında Türk 'nda şu anda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı-kırmızılı futbolcu Younes , sakatlığı sebebinde yüzünde bulunan maskeyi çıkarttı.

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Türk 'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru yaklaşırken, maça yüzünde tedbir amacıyla maskeyle çıkan Galatasaraylı futbolcu Younes , maskesini çıkarttı.

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