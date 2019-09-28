28 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Belhanda maskesini çıkarttı!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda şu anda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, sakatlığı sebebinde yüzünde bulunan maskeyi çıkarttı.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru yaklaşırken, maça yüzünde tedbir amacıyla maskeyle çıkan Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, maskesini çıkarttı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"