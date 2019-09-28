Kilit adamlar Nzonzi ve Belhanda

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Steven Nzonzi ve Younes Belhanda, orta sahada kritik önemde. Nzonzi atakları kesecek, Belhanda ise hücumu yönetecek.

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Sarı-kırmızılılarda orta sahada Steven Nzonzi ve Younes Belhanda kritik önemde. Nzonzi rakip atakları olgunlaştırmadan kesecek. Belhanda da takımı hücumda yönetecek. Terim her iki oyuncudan da hücumda Falcao'ya yaklaşmalarını korkusuzca şut atmalarını da istedi.