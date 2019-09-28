28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ceza bitiyor
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Galatasaray'da Fatih Terim'in 3 maçlık cezası bu maç ile son buluyor. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında locada olan İmparator, Fenerbahçe karşısında da kulübeye inemeyecek.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından 4 maç ceza verilmişti. Tahkim bunu 3'e indirmişti. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında locada olan İmparator, Fenerbahçe karşısında da kulübeye inemeyecek. Bu karşılaşmayla birlikte cezası sona erecek. Terim dışında Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları bulunuyor.
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