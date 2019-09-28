28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ceza bitiyor

Ceza bitiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray'da 'in 3 maçlık cezası bu maç ile son buluyor. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında locada olan İmparator, Fenerbahçe karşısında da kulübeye inemeyecek.

Galatasaray'da teknik direktör 'e tarafından 4 maç verilmişti. Tahkim bunu 3'e indirmişti. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında locada olan İmparator, Fenerbahçe karşısında da kulübeye inemeyecek. Bu karşılaşmayla birlikte cezası sona erecek. Terim dışında Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları bulunuyor.
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