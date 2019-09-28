28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Sürpriz taktik: Uzaktan şut

Sürpriz taktik: Uzaktan şut
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün tamamladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dev karşılaşmada oyuncularına uzaktan şut emri verdi.

Aslan, çok paslı oyun sistemiyle mümkün olduğu kadar kaleye yaklaşmayı hedefliyor. Ancak Fatih Terim bu karşılaşmada oyuncularına uzaktan şut emri verdi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın bu topları sektirdiğini söyleyerek, öğrencilerine çekinmeden şut atmalarını söyledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan flaş karar! Koreografi yapılacak mı? G.Saray'dan flaş karar! Koreografi yapılacak mı?
G.Saray'a derbi öncesi büyük şok! Sözleşmeler feshedildi G.Saray'a derbi öncesi büyük şok! Sözleşmeler feshedildi
G.Saray ''Hacklendik dedi gerçek ortaya çıktı... G.Saray ''Hacklendik" dedi gerçek ortaya çıktı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör