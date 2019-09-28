28 Eylül 2019, Cumartesi
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Sürpriz taktik: Uzaktan şut
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün tamamladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dev karşılaşmada oyuncularına uzaktan şut emri verdi.
Aslan, çok paslı oyun sistemiyle mümkün olduğu kadar kaleye yaklaşmayı hedefliyor. Ancak Fatih Terim bu karşılaşmada oyuncularına uzaktan şut emri verdi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın bu topları sektirdiğini söyleyerek, öğrencilerine çekinmeden şut atmalarını söyledi.
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