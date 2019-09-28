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Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.
Ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayan dev mücadelede, iki ekipte 3 puan peşinde.
Mücadele öncesi stadyumu dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarda bulunduğu esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yoğun tepki gösterdi. Fatih Terim için 'sicili bozuk' diyen Koç'a Galatasaray taraftarı dakikalarca küfürlü tezahüratlarda bulundu.
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