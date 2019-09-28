28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!

Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı 'a büyük tepki gösterildi.

Ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayan dev mücadelede, iki ekipte 3 puan peşinde.

Mücadele öncesi stadyumu dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarda bulunduğu esnada Fenerbahçe Başkanı 'a da yoğun tepki gösterdi. için 'sicili bozuk' diyen Koç'a Galatasaray taraftarı dakikalarca küfürlü tezahüratlarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Max Kruse'den alkışlanacak hareket! Max Kruse'den alkışlanacak hareket!
Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır Trabzonspor Beşiktaş maçına hazır
Dev derbide 11'ler belli oldu Dev derbide 11'ler belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör