28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı

G.Saray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz sona eren - müsabakasının ardından sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı.

Son olarak teknik direktör yönetiminde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta 2-1'lik skorla yüzü gülen , bu maçtan bu yana rakibinin karşısına çıktığı 10 maçta galip gelemedi.

2014-2015 / - Galatasaray: 1-0
2015-2016 / Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
2016-2017 / Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
2017-2018 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2018-2019 / Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2019-2020 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

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