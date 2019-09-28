Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı.
Son olarak teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta 2-1'lik skorla yüzü gülen Galatasaray, bu maçtan bu yana rakibinin karşısına çıktığı 10 maçta galip gelemedi.
2014-2015 / Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0
2015-2016 / Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
2016-2017 / Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
2017-2018 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2018-2019 / Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2019-2020 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
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