28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Maaş dopingi yapıldı

Maaş dopingi yapıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray'da yönetim, bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi futbolcuların tüm geçmiş alacaklarını banka hesaplarına yatırdı. Bu ödeme ile birlikte oyuncuların motivasyonu üst düzeye çekildi.

Yönetim, F.Bahçe maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Futbolcuların tüm geçmiş alacakları banka hesaplarına yatırıldı. Bu ödeme ile birlikte oyuncuların motivasyonu üst düzeye çekildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler önceki gün idmana da giderek takıma moral ziyareti gerçekleştirmişti.
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