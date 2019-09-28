Maaş dopingi yapıldı

Galatasaray'da yönetim, bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi futbolcuların tüm geçmiş alacaklarını banka hesaplarına yatırdı. Bu ödeme ile birlikte oyuncuların motivasyonu üst düzeye çekildi.

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Yönetim, F.Bahçe maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Futbolcuların tüm geçmiş alacakları banka hesaplarına yatırıldı. Bu ödeme ile birlikte oyuncuların motivasyonu üst düzeye çekildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler önceki gün idmana da giderek takıma moral ziyareti gerçekleştirmişti.