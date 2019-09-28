Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde satranç başlıyor

Galatasaray - Fenerbahçe maçında gözler teknik adamların hamlelerinde olacak. Cezalı Fatih Terim kulübede yok. Ersun Yanal ise takımının başında olacak. İki tecrübeli teknik adamın taktik savaşı merakla bekleniyor.

Galatasaray'da 3 maçlık cezasının sonuna gelen Fatih Terim, takımını son kez yalnız bırakacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü ve Galatasaray'ın başındayken 33 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, 10 galibiyet sevinci yaşarken, 10 mağlubiyet gördü. 13 maç ise berabere sona erdi. Ersun Yanal ise teknik direktörlük kariyerinde farklı takımların başında Galatasaray ile 30 kez karşılaştı. Yanal; 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. İki teknik direktör bugüne kadar 11 kez birbirine rakip oldu. İlk maç 4 Eylül 1996'da oynanırken, Terim'li Galatasaray, Yanal'lı Denizlispor'u 2-0 yendi. 11 maçın 4'ünü Terim'in takımı, 1'ini Yanal'ın ekibi kazandı, 6 maç berabere bitti. Tecrübeli çalıştırıcılar, bugüne kadar iki kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynadı. Bu maçlardan birini Galatasaray kazandı, diğeri ise beraberlikle noktalandı.





GALATASARAY EViNDE KRAL

Galatasaray, zorlu derbide taraftarına bir hayli güveniyor. Evindeki son oynadığı 38 maçta; 32 galibiyet, 6 beraberlik alan Cimbom, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı. 38 maçta 102 puan çıkaran Galatasaray, iki sezon üst üste şampiyon olmayı da başardı.



4 MAÇTIR YENiLMiYOR

Sarı-lacivertliler Galatasaray deplasmanında yaptığı son 4 lig maçını da kaybetmedi. Türk Telekom Stadı'ndaki son yenilgisini 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla alan Sarı Kanarya daha sonra oynanan 4 müsabakada; 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmayı bildi.



EN SKORER SPOREL

Ezeli rekabette en çok golü Fenerbahçeli futbolcu Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın en golcüsü ise çıktığı maçlarda 19 golle takımını sırtlayan Metin Oktay oldu.



İLKİ VE EN FARKLISI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde ilk maç 17 Ocak 1909'da 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan bugünkü Ülker Stadı'nda oynandı. Sarıkırmızılılar maçı 2-0 kazandı. Dev derbide en farklı sonucu da sarıkırmızılılar 1911'de 7-0'lık sonuçla aldı.