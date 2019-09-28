28 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Parola: Sabır

Parola: Sabır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray'da teknik direktör , Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını hakem kararları ve rakip takım tahriklerine karşı uyardı. Terim, öğrencilerinden sabırlı olmalarını istedi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör ile kurmayları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala hafta boyunca oyunculara Fenerbahçe karşılaşmasını anlattı. İmparator öğrencilerini "Hakem kararları ve rakipten bazı oyuncuların tahriklerine karşı uyanık olun. Sakın tuzağa düşmeyin. Bu maçta başımıza gelecek en kötü senaryo 10 kişi kalmak olur. Sabırlı olun" diye uyardı.
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