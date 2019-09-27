Ciddiyet istiyorum

2-0 öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bu sene taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmalıyız” dedi

Artık herkes derbiyle yatıp kalkıyor. En çok Fatih Terim ve Ersun Yanal... Terim'in Yanal'a göre önemli bir dezavantajı var. Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Bu nedenle karşılaşma öncesi oyuncularını motive etmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle geçen sezon Türk Telekom'da oynanan, 2-0 öne geçmelerine karşın 2-2 sona eren karşılaşmanın üzerinde duruyor



EKSTRA MOTİVASYONLA OYNUYORLAR



Oyuncularına bu maçı birkaç defa izleten Terim, "Bu sene aynı şeyin yaşanmasına izin vermeyin" dedi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe için Galatasaray maçları çok önemlidir. Sezonun maçı olarak görürler. Geçen sezon öne geçtiğimiz maçta puan verdik. Bu kez aynı hataları yapmamız gerekiyor. O yüzden herkesten tam ciddiyet, tam konsantrasyon istiyorum" sözlerini kullandı. Terim, "Taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı



MAÇIN KiLiDi SOLDA



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin yumuşak karnı Hasan Ali ve Rodrigues'in yokluğunda sol tarafı... Bu yüzden tecrübeli teknik adam hem Feghouli hem de Mariano ile özel olarak ilgileniyor. Bu kanattan getirecekleri topları karşılama konusunda Fenerbahçe'nin zorluk yaşayacağı üzerinde duruyor. Maçın kilidinin soldan açılacağının altını sürekli olarak çiziyor. MAÇIN



TERiM'DEN TALiMAT:

GUSTAVO'NUN BAĞLANTISINI KESİN



Fatih Terim, derbiye Fenerbahçe'nin stoperlerine baskı yaparak başlamak istiyor. Bu yüzden idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Yanal'ın Rami'yi de Serdar Aziz'i de Jailson'u da oynatsa o bölgede ilk topu alacak ismin o stoper olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam stoperde topu alacak ilk ismin öncelikle Luiz Gustavo'yu arayacağından bahsediyor. Eğer stoperle Gustavo arasındaki bağlantıyı keserlerse gol bulacaklarının altını çiziyor.



TRiBÜNE KİM ÇIKACAK?



Fatih Terim'i derbi öncesinde zorlu bir karar bekliyor... Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlanmanın verdiği rahatlığa rağmen tecrübeli teknik adam TT Stadı'nda iki yabancısını kurallar gereği tribünde oturtmak zorunda kalacak. TERIM'IN ilk isim olarak Mario Lemina'yı belirlediği gelen bilgiler arasında... Andone'u hamle oyuncusu olarak 21 kişilik kadroya almayı planlayan deneyimli hocanın, Donk'u seçebileceği de gelen bilgiler arasında...