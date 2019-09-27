Ciddiyet istiyorum
2-0 öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bu sene taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmalıyız” dedi
Artık herkes derbiyle yatıp kalkıyor. En çok Fatih Terim ve Ersun Yanal... Terim'in Yanal'a göre önemli bir dezavantajı var. Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Bu nedenle karşılaşma öncesi oyuncularını motive etmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle geçen sezon Türk Telekom'da oynanan, 2-0 öne geçmelerine karşın 2-2 sona eren karşılaşmanın üzerinde duruyor
EKSTRA MOTİVASYONLA OYNUYORLAR
Oyuncularına bu maçı birkaç defa izleten Terim, "Bu sene aynı şeyin yaşanmasına izin vermeyin" dedi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe için Galatasaray maçları çok önemlidir. Sezonun maçı olarak görürler. Geçen sezon öne geçtiğimiz maçta puan verdik. Bu kez aynı hataları yapmamız gerekiyor. O yüzden herkesten tam ciddiyet, tam konsantrasyon istiyorum" sözlerini kullandı. Terim, "Taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı
MAÇIN KiLiDi SOLDA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin yumuşak karnı Hasan Ali ve Rodrigues'in yokluğunda sol tarafı... Bu yüzden tecrübeli teknik adam hem Feghouli hem de Mariano ile özel olarak ilgileniyor. Bu kanattan getirecekleri topları karşılama konusunda Fenerbahçe'nin zorluk yaşayacağı üzerinde duruyor. Maçın kilidinin soldan açılacağının altını sürekli olarak çiziyor. MAÇIN
TERiM'DEN TALiMAT:
GUSTAVO'NUN BAĞLANTISINI KESİN
Fatih Terim, derbiye Fenerbahçe'nin stoperlerine baskı yaparak başlamak istiyor. Bu yüzden idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Yanal'ın Rami'yi de Serdar Aziz'i de Jailson'u da oynatsa o bölgede ilk topu alacak ismin o stoper olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam stoperde topu alacak ilk ismin öncelikle Luiz Gustavo'yu arayacağından bahsediyor. Eğer stoperle Gustavo arasındaki bağlantıyı keserlerse gol bulacaklarının altını çiziyor.
TRiBÜNE KİM ÇIKACAK?
Fatih Terim'i derbi öncesinde zorlu bir karar bekliyor... Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlanmanın verdiği rahatlığa rağmen tecrübeli teknik adam TT Stadı'nda iki yabancısını kurallar gereği tribünde oturtmak zorunda kalacak. TERIM'IN ilk isim olarak Mario Lemina'yı belirlediği gelen bilgiler arasında... Andone'u hamle oyuncusu olarak 21 kişilik kadroya almayı planlayan deneyimli hocanın, Donk'u seçebileceği de gelen bilgiler arasında...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"