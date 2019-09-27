1.4 milyar TL’lik dev derbi
Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 859 milyon TL (136.3 milyon euro) piyasa değeriyle ligin en değerli kadrosuna sahip...
Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 859 milyon TL (136.3 milyon euro) piyasa değeriyle ligin en değerli kadrosuna sahip... Cimbom, ligin en değerli üç oyuncusunu da (Seri, Nzonzi, Lemina) kadrosunda bulunduruyor.
Fenerbahçe ise 527 milyon (83.6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda Max Kruse 12 milyon 75 milyon 600 bin (12 milyon euro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe'de ikinci sırada yer aldı.
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