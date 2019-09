Tam 5 yıl oldu

Cimbom, ezeli rakibi ile ligde yaptığı son 9 maçtan galibiyet çıkartamadı. Yarın taraftarlarının desteğiyle bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor

Dünya derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip için bu dev karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem Yeni Malatya beraberliğini unutturup lige yeni bir başlangıç yapacak hem de PSG maçı öncesi moral bulacak. Ama bundan da önemlisi derbiyi kazanması halinde Fenerbahçe karşısındaki tam 9 maçlık galibiyet hasretini noktalayacak.



21 PUAN KAYBETTİ



Sarı-kırmızılılar, büyük bir rekabet yaşadığı Fenerbahçe karşısında 5 yıldır kazanıyor. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 maçı 3 yenilgi, 6 beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe derbilerinde 21 puan kaybeden Cimbom taraftarı önünde yeni bir başlangıç yapmak

istiyor



TERİM ÜSTÜNLÜĞÜ



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir"



Yarınki derbi öncesi Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.



PRİM SÜRPRİZİ



Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için olağanüstü uygulamaya gitme kararı aldı. Derbide futbolcularını ekstra motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe maçı için özel galibiyet primi dağıtma kararı aldı. Cimbom, Fenerbahçe'yi mağlup ederse yönetim sarı kırmızılı takıma 4 milyon TL galibiyet primi dağıtacak.



SOSYAL MEDYADA G.SARAY FARKI



Her alanda büyük bir yarış halinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, yarınki mücadeleden önce Twitter'da karşı karşıya geldi. Transfer döneminde Avrupa'da twitter hesapları en çok etkileşim alan kulüpler açıklanırken listeye Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. Cimbom 6.51 milyon etkileşim ile 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 4.50 milyon ile kendisine 8. sırada yer bulabildi. Listede Barcelona, Flamengo ve Liverpool ilk üç sırayı aldı.