26 Eylül 2019, Perşembe
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BENİ ÇOK ÜZÜYOR
Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Fatih Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor" şeklinde konuştu.
ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜ
Dün gerçekleştirilen idmandan hemen önce teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. Metin Oktay Tesisleri'nde görüşen ikilinin, hafta sonu oynanacak olan derbi ve takım hakkında görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
Terim geçen sezonki derbiyi hatırlattı: Fark olacaktı
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki sezon Fenerbahçe'yle oynadıkları derbi maçla ilgili olarak "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti" dedi.
Fenerbahçe ile cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Derbiye hazırız" dedi.
BENİ ÇOK ÜZÜYOR
Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Fatih Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor" şeklinde konuştu.
ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜ
Dün gerçekleştirilen idmandan hemen önce teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. Metin Oktay Tesisleri'nde görüşen ikilinin, hafta sonu oynanacak olan derbi ve takım hakkında görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
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