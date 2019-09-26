26 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Terim geçen sezonki derbiyi hatırlattı: Fark olacaktı

Terim geçen sezonki derbiyi hatırlattı: Fark olacaktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Teknik Direktörü , önceki sezon 'yle oynadıkları derbi maçla ilgili olarak "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti" dedi.

ile cumartesi günü Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden , "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Derbiye hazırız" dedi.

BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Fatih Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor" şeklinde konuştu.

ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜ

Dün gerçekleştirilen idmandan hemen önce teknik direktör Fatih Terim ile İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. 'nde görüşen ikilinin, hafta sonu oynanacak olan derbi ve takım hakkında görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
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