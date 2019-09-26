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Emre Akbaba düz koşuda
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Sarı kırmızılı ekibin bir süredir sahalardan uzak olan yıldızı Emre Akbaba düz koşulara başladı.
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba dönüş hazırlığında... Geçen sezon Çaykur Rize maçında Samudio ile girdiği pozisyonda ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu düz koşulara başladı. Emre, idman sahasında çıktığında önce Fatih Terim'in yanına giderek kucaklaştı.
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