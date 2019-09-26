26 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Emre Akbaba düz koşuda

Emre Akbaba düz koşuda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Sarı kırmızılı ekibin bir süredir sahalardan uzak olan yıldızı Akbaba düz koşulara başladı.

'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Akbaba dönüş hazırlığında... Geçen sezon maçında Samudio ile girdiği pozisyonda ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu düz koşulara başladı. Emre, idman sahasında çıktığında önce 'in yanına giderek kucaklaştı.
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