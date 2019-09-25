25 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 Giriş Tarihi: 25.09.2019

'in 6. haftasında oynanacak olan - Cüneyt Çakır yönetecek maçını yönetecek

'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. - maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)

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