Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Cüneyt Çakır yönetecek maçını yönetecek
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)
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