25 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Maskeli Belhanda! İngiltere'de tasarlandı, derbide...

Maskeli Belhanda! İngiltere'de tasarlandı...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.09.2019

maçında çenesi kırılan Younes yapılan özel bir maskeyle kritik müsabakaya hazırlanıyor. Görev verilmesi halinde Faslı ilk 11’de forma giyebilecek.

sağlık heyetinde yoğun Younes mesaisi yaşanıyor... Yokluğunda ciddi puan kayıpları yaşanan ve takımın kaleye gidememesinden dolayı mumla aranan Faslı yıldız, derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. 'in özel bir yere koyduğu 29 yaşındaki futbolcu, kendisine yapılacak maskeyle maçta forma giyebilecek. Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Yeni deplasmanlarında oynayamamıştı. Belhanda'nın yokluğunda orta sahada o bölgede Jean-Micheal Seri oynadı.

ALTERNATİFİ BULUNMUYOR

Belhanda'nın yerinde iki maçta görev yapan Seri 1 gol attı fakat yeterli olmadı. Fildişili orta saha, maçında kariyerinin ilk kafa golünü bulmasına rağmen hiç çalım atamadı. Belhanda'nın takımı kaleye götürmesi, sağ kanatta Feghouli ve Mariano ile organize olması ve bulduğu sürpriz gollerle tehlike yaratıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in "Belhanda maalesef alternatifsiz" diyerek övdüğü Faslı futbolcuya sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve maçlarında çok ihtiyacı olacak.

YOKLUĞU YAKIYOR

Sarı kırmızılı formayı 3 sezondur giyen Younes Belhanda, farkını ortaya koyuyor. Cimbom, Belhanda ile çıktığı 57 maçın 40'ını kazanırken, yüzde 70'lik galibiyet oranı ile 2.3 gol ortalaması yakaladı. Faslı yıldızın yokluğunda 16 lig maçının sadece 6'sını kazabilen Aslan'ın galibiyet oranı yüzde 37.5'e, gol ortalaması ise 1.5'e düştü.

İNGILTERE'DE HAZIRLANDI

Belhanda'nın takacağı maskenin 'de tasarlandığı öğrenildi. Özel maskenin Faslı oyuncunun sadece ağız bölgesini kapatacağı ve nefes almasını engellemeyeceği bildirildi. 29 yaşındaki , maç gününe kadar maskeyle çalışacak ve eğer hiçbir sorun yaşanmazsa oynayacak.
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