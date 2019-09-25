25 Eylül 2019, Çarşamba
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Cimbom’dan sürpriz start
Giriş Tarihi: 25.09.2019
İlk 5 haftada tam 7 puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 2015-16 sezonundan sonra en kötü lig başlangıcını yaptı.
Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. İlk haftada ligin yeni takımı Denizli'ye 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Konya ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Kayseri'yi 3-2, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Cimbom, Malatya'dan ise 89'da kalesini koruyamayıp 2 puan kayıpla ayrıldı. Galatasaray'ın ilk 5 haftada 7 puan kaybetmesi taraftarları hayal kırıklığına uğratırken akıllara 2015-16 sezonu geldi. Topladığı 8 puanla 7. basamakta kalan Cimbom, 4 sezon önce de aynı puanı toplamıştı.
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