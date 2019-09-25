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GALATASARAY

Terim’in güvencesi Muslera

Terim’in güvencesi Muslera
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü , 'yle oynanacak derbide başarılı file bekçisi 'ya çok güveniyor...

Son maçlardaki kurtarışlarıyla yüksek formunu ortaya koyan , 'in derbideki en büyük kozlarından olacak. Uruguaylı bu sezon 7 resmi maçın tamamında sonuna kadar forma giydi. Tecrübeli eldiven, pazar günü 22'inci Fener derbisine çıkacak Nando'nun 7 galibiyeti, 9 beraberliği var.
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