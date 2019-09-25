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Terim’in güvencesi Muslera
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 24.09.2019
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yle oynanacak derbide başarılı file bekçisi Fernando Muslera'ya çok güveniyor...
Son maçlardaki kurtarışlarıyla yüksek formunu ortaya koyan Fernando Muslera, Fatih Terim'in derbideki en büyük kozlarından olacak. Uruguaylı bu sezon 7 resmi maçın tamamında sonuna kadar forma giydi. Tecrübeli eldiven, pazar günü 22'inci Fener derbisine çıkacak Nando'nun 7 galibiyeti, 9 beraberliği var.
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