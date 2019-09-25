25 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisine özel hazırlık

G.Saray taraftarından F.Bahçe derbisine özel hazırlık
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Yine çok konuşulacak bir koreografi hazırlayan sarı-kırmızılılar, Başkan ’a, ‘SİCİLİMİZ AlınTERİM’iz” yazısıyla gönderme yapacak.

tribünleri, Cumartesi günü oynanacak derbi için daha önce 'de yapılmamış yepyeni bir koreografi hazırlıyor. Maç başlamadan önce kale arkası tribününde bulunan taraftarlar aynı anda havaya sarı ve kırmızı konfetiler atacak. Galatasaray'ın amblemi ortaya çıkacak. ultrAslan'ın organize ettiği koreografinin bir benzerini en son Dortmund, maçında denemişti. Ayrıca için, "Sicili bozuk" ifadesi kullanan Başkanı 'a da "Sİ- CİLİMİZ AlınTERİM'iz" yazıyla yanıt verilecek.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı 'nde yapılırken yöneticiler ayrıca teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.

Biletler için son şans

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile cumartesi günü oynayacağı kritik derbinin biletleri, bugün satışa çıkacak. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri saat 11.00'den itibaren Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılacak. Genel satış yarın ancak 6 civarındaki biletin çıkar çıkmaz tükenmesi bekleniyor. Bilet fiyatları 200 ile 1500 lira arasında değişiyor.

KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe maçıyla elini de rahatlatmak istiyor. Derbide yönetimin beklediği stat hasılatı 25 milyon TL civarında... Cumartesi günü taraftarların GS Store'lara büyük ilgi göstereceği tahmin edilirken hedeflenen forma satış rakamı ekstra 25 bin...
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