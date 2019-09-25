Emre Akbaba düz koşulara başladı!

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Emre Akbaba’dan sevindiren bir haber geldi. Genç yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesi düz koşulara başladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Emre Akbaba'dan sevindiren bir haber geldi. Genç yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesi düz koşulara başladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şansız bir şekilde Emre Akbaba'dan iyi haber geldi. Genç oyuncunu düz koşulara başladığı öğrenildi.

Söz konusu gelişme Galatasaray yönetimini ve oyuncuları sevince boğdu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonun 32. Haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağını kırmıştı. Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba, karşılaşmanın 68. Dakikasında girdiği ikili mücadelede bir anda acı içinde yere yığılmıştı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ise hemen Emre'nin yanına gittikten sonra 'Kırık var' diye bağırmıştı.