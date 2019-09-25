25 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Akbaba düz koşulara başladı!

Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.09.2019

’da geçtiğimiz sezon ayağı kırılan ’dan sevindiren bir haber geldi. Genç yıldız, derbisi öncesi düz koşulara başladı.

'da geçtiğimiz sezon ayağı kırılan 'dan sevindiren bir haber geldi. Genç yıldız, derbisi öncesi düz koşulara başladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şansız bir şekilde Emre Akbaba'dan iyi haber geldi. Genç oyuncunu düz koşulara başladığı öğrenildi.

Söz konusu gelişme Galatasaray yönetimini ve oyuncuları sevince boğdu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonun 32. Haftasında oynanan maçında ayağını kırmıştı. 'dan transfer edilen Emre Akbaba, karşılaşmanın 68. Dakikasında girdiği ikili mücadelede bir anda acı içinde yere yığılmıştı. Yardımcı antrenör ise hemen Emre'nin yanına gittikten sonra 'Kırık var' diye bağırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi! Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!
Uluç'tan Terim'e sert sözler! F.Bahçe korkusundan... Uluç'tan Terim'e sert sözler! "F.Bahçe korkusundan..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör