23 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Divan Kurulu’nda Riva toplantısı

Divan Kurulu’nda Riva toplantısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.09.2019

, Riva-Florya projesini karara bağlamak için bugün olağanüstü toplanıyor.

'un fesih sürecini başlattığı Riva ve Florya projeleri için Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Düşler Vadisi olarak adlandırılan projede ise fesih açıklamasına karşın inşaat faaliyetleri devam ediyor. Eski Başkan , bir önceki , kulübün Florya'yı boşaltmamasından dolayı bu projede sorun oluşabileceğini ve önlem alınması gerektiğini belirtmişti. 13 Eylül'de Emlak Konut tarafından KAP'a, fesih sürecinin başladığını açıklamıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Liverpool 6'da 6 yaptı Liverpool 6'da 6 yaptı
Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Galatasaray'a Belhanda müjdesi!
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmen açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör