22 Eylül 2019, Pazar
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SKORA GÖRE ANDONE
Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir. Bu maçtan mutlak 3 puan isteyen Terim, Galatasaray skorda geriye düşerse 4-4-2 sistemine dönerek Rumen forveti, Kolombiyalı yıldız ile birlikte oynatmayı da planları arasına aldı. Usta hoca ayrıca rakip savunmanın üzerine gelmesini engellemek için Andone'yi bir tehdit olarak kullanmayı da düşünüyor.
FALCAO HEYECANI
Galatasaray, süper yıldız Radamel Falcao'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un Süper Lig maçlarını yayınlayacak. Sarıkırmızılıların, bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte naklen yayınlar başlayacak. Bütün Kolombiya, Galatasaray for masıyla Radamel Falcao'yu izleyecek. Ayrıca Kolombiyalı muhabirlerin de maçlara gelmesi bekleniyor.
Fatih Terim'den öğrencilerine derbi uyarısı
Giriş Tarihi: 22.09.2019
İmparator, kulübede olamayacağı Yeni Malatya maçı için özel bir toplantı yaptı. Usta hoca “Derbi önce hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz” dedi.
Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen Galatasaray gözünü Y.Malatya karşılaşmasına çevirdi. Fatih Terim, Avrupa Kupası dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. İmparator "Önümüzde F.Bahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. Yeni Malatyaspor güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.
SKORA GÖRE ANDONE
Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir. Bu maçtan mutlak 3 puan isteyen Terim, Galatasaray skorda geriye düşerse 4-4-2 sistemine dönerek Rumen forveti, Kolombiyalı yıldız ile birlikte oynatmayı da planları arasına aldı. Usta hoca ayrıca rakip savunmanın üzerine gelmesini engellemek için Andone'yi bir tehdit olarak kullanmayı da düşünüyor.
FALCAO HEYECANI
Galatasaray, süper yıldız Radamel Falcao'yu renklerine bağladıktan sonra dünya üzerindeki şöhretini de artıyor. Bundan sonra Kolombiya televizyonları, Cimbom'un Süper Lig maçlarını yayınlayacak. Sarıkırmızılıların, bugünkü Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte naklen yayınlar başlayacak. Bütün Kolombiya, Galatasaray for masıyla Radamel Falcao'yu izleyecek. Ayrıca Kolombiyalı muhabirlerin de maçlara gelmesi bekleniyor.
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